Госдедушка просто ждал звонка! 3 Андрей Окунь, «Телеграм»

14.02.2025, 13:42

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Андрей Окунь

Единственное, чего униженно хочет Россия, — признания от США.

Удивительный парадокс. США в России не любят, всячески принижают и говорят, что силы и статуса в ней не осталось, но стоит одному звонку долететь до нас с американского континента, как вся страна открывает шампанское. Нас заметили! Ура!

Пора бы уже признать, что единственное чего хочет Россия при нынешней власти — признания от США. Все, другого госдедушкам не надо. Только когда с ними говорит американский президент, они чувствуют себя полноценными.

Только я не понимаю, за какой суверенитет Россия истязала себя на протяжении трех лет, если одного звонка от Трампа хватило, чтобы вся пропаганда обо**алась кипятком.

И Путин у нас, конечно, теперь геополитик с большой буквы «Г», что, кстати, недалеко от истины. Я напомню на всякий случай, чем этот гениальный стратег занимался последние два месяца: он просто ждал Звонка, закусив удила и набравшись стратегического терпения. А в это время страна потихоньку тратила себя в бессмысленной войне.

Вот оно — настоящее геополитическое достижение. Одни звонок от президента чужого государства и море радости, как будто Россия и не теряла на войне под 100 тысяч человек. Приоритеты, что сказать. Главное, что Госдедушка пообщался по телефону с Трампом.

Это ли не успех для России, дамы и господа.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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