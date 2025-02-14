«Постоянно возникают споры между «захватчиками» и остальными жильцами» 2 14.02.2025, 13:47

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Как «бронируют» места в минском дворе.

Многократно повторяемая история: некоторые автовладельцы присваивают себе места для парковки с помощью подручных предметов. Так они хотят показать, что никто другой не может ставить свое авто на тот или иной кусочек стоянки. Один из читателей Onliner поделился с журналистами фото того, что происходит во дворе по адресу Лынькова, 9.

«Жильцы „бронируют“ себе парковочные места ведрами и кирпичами, — написал нам очевидец, которого зовут Игорь. — Это уже давно происходит, просто раньше как-то было без разницы. Я сам живу на Лынькова, 13, мимо прохожу, когда прогуливаюсь, и постоянно вижу эти ведра. А вчера в нашем дворе мне сказали, что я стал на „чужое“ место. И я подумал: вдруг скоро и у нас будут ведра стоять? Планирую оставить заявку на 115.бел в стиле „мусор на парковке“. Наверное, поможет на какое-то время».

Визуально довольно трудно сказать, сколько именно мест «забронировано», но по фото создается впечатление, что таковых довольно много. Стоит отметить, что на данный двор обратил внимание не только Игорь. Минчанин Виктор также прислал журналистам фото этого места. «Оцените масштаб, — написал он. — Деталей не знаю, мимо проезжал».

«История с этой парковкой между седьмым и девятым домом длится очень давно, — поделился с журналистами Андрей, который некогда жил там. — Часть жильцов (видимо, „старожилы“) считает эту парковку своей собственностью. Я арендовал квартиру в седьмом доме (в 2021 году), и соседи постоянно угрожали мне повредить автомобиль, если я буду оставлять машину на местах, где сейчас ведра и кирпичи. В вагончике-прицепе на стоянке по вечерам сидит „дежурный“, который за „небольшую плату“ может разрешить оставить машину на ночь под его „присмотром“. Пытался долгое время бороться и объяснять, что это незаконно, но все бесполезно. Находил даже саморезы, рассыпанные под колесами автомобиля».

«Постоянно возникают споры между „захватчиками“ и остальными жильцами, — добавил мужчина. — Из-за угроз людям приходится парковаться не на свободных местах, а возле электрозарядок, что создает неудобства для тех, у кого электрические машины».

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