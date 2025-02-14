Россия потеряла четыре танковых дивизии в 2024 году 14.02.2025, 14:07

Годом ранее — 3000 танков и БТР.

По имеющимся данным, в 2024 году Россия потеряла немногим более 5000 танков и бронетехники по сравнению с 3000 потерь в 2023 году. Об этом сообщил Британский международный институт стратегических исследований (IISS).

По состоянию на 10 февраля, что Россия потеряла 1400 основных боевых танков (примерно четыре танковых дивизии) и более 3700 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) — в общей сложности 5100 потерянных танков и бронетехники в 2024 году. Данные украинского Генерального штаба показывают, что ВСУ повредили или уничтожили более 3000 российских танков и почти 9000 бронетехники в 2024 году, а оценки IISS, вероятно, учитывают только уничтоженные танки и бронетехнику.

В феврале 2024 года IISS оценил, что Россия сможет восполнять свой тогдашний уровень потерь техники (более 3000 танков, БТР и БМП ежегодно по состоянию на 2023 год) до февраля 2026 или 2027 года, восстанавливая технику с советских складов.

РФ потеряла 5100 танков и бронетехники

Остается неясным, сохранит ли российское военное командование готовность или способность поддерживать этот возросший уровень потерь бронетехники в 2025 году, поскольку российские силы, по-видимому, адаптируют свою тактику, чтобы снизить уровень потерь. IISS отметил, что Россия адаптировала некоторые из своих тактик для решения проблемы текущей нехватки техники и все больше полагается на пехотные атаки для продвижения вдоль линии фронта.

В ноябре и декабре 2024 года ISW начала замечать признаки того, что российские силы используют меньше бронетехники в Донецкой области, особенно в районах, где российские силы ранее в значительной степени полагались на механизированные атаки для достижения значительных тактических успехов.

Российские войска продолжают использовать меньше бронетехники в Донецкой области и по всей линии фронта, возможно, из-за операций украинских беспилотников, ограничений по оборудованию или неблагоприятных условий на местности, вызванных погодой.

Представитель ОСГВ «Хортица» майор Виктор Трегубов заявил 13 февраля, что успешные удары украинских беспилотников были основным фактором, побудившим российские войска использовать меньше бронетехники вдоль линии фронта. А не плохая погода и условия на земле.

Трегубов отметил, что у российских войск также есть проблемы с поставками снарядов на некоторые неуказанные позиции на линии фронта, возможно, из-за успешных украинских ударов по российским складам боеприпасов, что снизило интенсивность обстрелов.

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