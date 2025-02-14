Группа Naviband выпустила первый за восемь лет альбом 14.02.2025, 14:05

В нем 16 треков на белорусском языке.

Группа Naviband выпустила первый за 8 лет альбом, сообщает «Еврорадио». Он получил название «Адліга» («Оттепель»). В нем 16 треков на белорусском языке, из них три записаны в дуэте с другими исполнителями: с Шурой из «Би-2», Полиной и известной грузинской группой MGZAVREBI.

Некоторые треки уже известны слушателям: это хит« Мама», который завирусился в соцсетях, также песни «Арыён», «Надзея».

Одна из песен — «Стрэламі» — олицетворяет боль участницы группы после потери дедушки, с которым она не могла попрощаться. Ксения Жук и Артем Лукьяненко с 2020-го живут в эмиграции.

Альбом уже можно послушать на всех стриминговых сервисах. Он может казаться меланхоличным, но олицетворяет надежду, и его лейтмотив — «Заглянет Солнце в темные времена».

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