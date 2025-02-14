Мюнхен-2025: чего ждать от «серого носорога»? Владимир Фесенко

14.02.2025, 14:22

Владимир Фесенко

Началась «притирка» амбициозных планов Трампа с суровыми реалиями ситуации в Европе.

Сначала это было связано с ожиданием презентации мирного плана Трампа по завершению российско-украинской войны. Потом эту новость опровергли («мирный план Трампа может представить только сам Трамп»), но, тем не менее, в работе конференции ожидалось участие целой группы высокопоставленных чиновников новой американской администрации: вице-президента США Джей Ди Венса, госсекретаря США Марко Рубио, министра обороны США Пита Хегсета, спецпредставителя президента США по переговорам с Россией и Украиной Кита Келлога. При этом анонсировались не только их выступления, но и переговоры на полях конференции.

Марко Рубио даже заявил, что главной темой нынешней Мюнхенской конференции будет российско-украинская война. На самом деле эту тему обсуждают уже три года подряд, и сейчас всех интересует именно позиция администрации Трампа по этой войне, и перспективы ее завершения.

Однако последние события — телефонные разговоры Трампа с Путиным и Зеленским, заявления президента США по этому поводу, выступление нового министра обороны США на министерской конференции платформы «Рамштайн» вызвали настоящий информационно-политический взрыв. Эйфория Трампа после его разговора с Путиным, заявления о готовности к личной встрече с российским президентом и обмену визитами вызвали настоящую бурю конспирологических предположений.

Если почитать заголовки западных изданий, то может сложиться впечатление, что наступает геополитический апокалипсис, готовится «Ялта-2», Трамп уже сдал Путину Украину и готовится сдать Европу. На этом фоне неудивительно, что Мюнхен-2025 начинают сравнивать с Мюнхеном-1938. Хотя такое сравнение является примитивным публицистическим штампом, но страхи западных политиков, журналистов и экспертов относительно вероятного сговора Трампа с Путиным являются настоящими. На этом фоне интерес к Мюнхенской конференции по безопасности стал максимальным.

Якобы Трамп и Хегсет не сказали ничего нового о НАТО и Украине, и о том, что новая Администрация США не стремится вернуть Украину к границам 1991 года. И о том, что «Путин хочет мира» Трамп уже говорил неоднократно. Но поразило то, как это было сказано, да еще и в контексте длительного телефонного общения Трампа с Путиным.

Было очень заметно, что Трамп просто в восторге от разговора с Путиным и уже строит планы по дальнейшему с ним общению. На фоне его отношения к некоторым западным союзникам США это выглядело не просто неприятно, а даже оскорбительно. И неудивительно, что это шокировало западных политиков, журналистов и экспертов.

И хотя в Белом доме уже начали исправлять этот негативный эффект, в том числе и опровергают тезис об отстранении Украины от мирных переговоров, однако опасения относительно рисков новой глобальной политики Трампа и его отношений с Путиным остаются.

Трамп — просто наглядная иллюстрация термина «серый носорог». Это понятие ввела в информационный оборот американская писательница и политический аналитик Мишель Вукер. Она противопоставила его более известному термину «черный лебедь». «Серый носорог» — это рискованное событие, которое очевидно и вероятно, но часто игнорируется. Вот так и Трамп. Его возвращения и ожидали, и опасались, но новый Трамп оказался даже еще более опасным, чем ожидалось. А тут еще и намек на его вероятный мезальянс с Путиным.

И возникает драматический вопрос: чего ждать от этого «Серого носорога» и что с ним делать? Собственно на эти вопросы и будут искать ответ на Мюнхенской конференции по безопасности. И эти вопросы в значительной степени выходят за рамки темы российско-украинской войны. Но именно эта война станет первым значимым тестом для Трампа в международной политике, особенно для его дальнейших отношений с Путиным.

На Мюнхенской конференции не лишним будет обратить внимание еще на одного персонажа — вице-президента США Джей Ди Венса. В прошлом году в Мюнхене он отличился (тогда еще в статусе сенатора) речью, которая очень не понравилась в Киеве. А как будет сейчас? Особенно после такого дружеского разговора Трампа с Путиным. После избрания на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс почти не высказывается на тему российско-украинской войны. А по сравнению с Илоном Маском он вообще выглядит «молчуном». Однако сейчас придется выступать. И это должно быть программное выступление, по сути презентация безопасности и внешнеполитической доктрины администрации Трампа. Для нас это важно еще и потому, что Джей Ди Вэнс является участником переговорной группы с Украиной и в Мюнхене встретится с президентом Зеленским.

Еще одна интрига Мюнхена-2025 — дальнейшая судьба «Соглашения о стратегических ресурсах и оружии для Украины». События вокруг этого соглашения начали развиваться очень быстро, пожалуй слишком стремительно. Американский проект этого соглашения, похоже, не совсем устроил украинское руководство. И это хорошо. Трампу надо демонстрировать, что у нас есть собственные позиции и интересы, которые мы не собираемся уступать. И это касается не только ресурсной сделки, по которой вопросов пока больше, чем ответов. И желательно проинформировать украинское общество относительно содержания этого соглашения.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится еще одно интересное событие — «Украинский ланч». Фонд Виктора Пинчука проведет его уже в восьмой раз. Традиционно на эту дискуссию собираются лидеры, государственные деятели, политики и эксперты из многих стран мира. Интересно, кто будет выступать на этот раз, особенно с американской стороны? По предварительной информации от США будут спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог и посол по особым поручениям Ричард Гренелл. Среди выступающих также заявлены президент Эстонской Республики Алара Карис, премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен, глава правительства Республики Хорватия Андрей Пленкович, директор Объединенного штаба планирования и командования, руководитель украино-германского ситуационного центра при Министерстве обороны Федеративной Республики Германия Кристиан Фройдинг, а также президент Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

В прошлом году на «Украинском ланче» обсуждали вопрос помощи Украине в условиях паузы с военной помощью от США. Сейчас вполне вероятно, что в центре внимания будет вопрос о дальнейшей политике США в отношении Украины и условий завершения российско-украинской войны. Не менее актуален и вопрос о совместной европейской политике в сфере безопасности, неотъемлемой частью которой должен стать вопрос о гарантиях безопасности для Украины, и не только со стороны европейских стран, но и со стороны США.

Но не стоит ждать, что именно в Мюнхене будут приняты какие-то конкретные решения по Украине (а такие опасения у некоторых есть). Мюнхенская конференция по безопасности это, в первую очередь, площадка для обсуждения и анализа наиболее актуальных международных проблем. Главная задача Мюнхена-2025 — согласование, «притирка» амбициозных геополитических планов команды Трампа с суровыми и противоречивыми реалиями безопасностной ситуации в Европе. Что из этого получится — будем знать через несколько дней.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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