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«Это было необычное событие»

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  • 14.02.2025, 14:30
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«Это было необычное событие»

Экс-тренер минского «Динамо» вспомнил, на что футболисты тратили валюту за границей 40 лет назад.

Осенью 1983 года минское «Динамо» впервые в клубной истории начало выступление в Кубке европейских чемпионов. Главный тренер той команды Вениамин Арзамасцев рассказал betnews.by, на что были потрачены премиальные в Швейцарии, где «Динамо» добыло выход во второй раунд турнира.

«После игры руководитель делегации Владимир Рыженков (на тот момент возглавлял сектор физкультуры и спорта отдела административных органов ЦК КПБ. — Прим. ред.) раздал ребятам полученные в Москве премиальные — в швейцарских франках. Это было необычное и, понятно, радостное событие. Следующим утром все побежали по магазинам. Тогда была мода на искусственные шубы, ребята их набрали и начали примерять друг на друге. „Моя жена примерно такая, давай, прикинь на себя!“ А я купил кофе — растворимого, в банках, его тогда в стране не было. Моя жена его очень любила», — вспоминал Арзамасцев.

Александр Прокопенко радуется забитому голу в ворота «Динамо» (Киев) в чемпионате СССР, Минск, 1982 год. Фото из книги «Александр Прокопенко. Народный футболист»

Благодаря победе в чемпионате СССР в 1982 году команда из Минска получила возможность дебютировать в главном еврокубковом турнире — Кубке чемпионов (сегодня Лига чемпионов). В первом раунде «Динамо» прошло швейцарский «Грассхоппер» (1:0 дома, 2:2 в гостях), во втором круге было сильнее венгерского клуба «Раба ЭТО» (6:3 в гостях, 3:1 дома), а в четвертьфинале по сумме двух встреч уступило бухарестскому «Динамо» (1:1 дома и 0:1 в гостях). Футболист минчан Виктор Сокол с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

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