Атаковавший Чернобыльскую АЭС дрон РФ летел на высоте 85 метров 24 14.02.2025, 14:37

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Россияне ударили по станции в день начала Мюнхенской конференции.

Российский дрон, ударивший по саркофагу на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров, на которой радары не могут его отследить. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Если радары не видят дрон, то они (оккупанты - ред.) сделали это специально. Он шел низко, а удар был по саркофагу, в день начала Мюнхенской конференции. Мне кажется, это такой интересный «привет» от Путина... Это говорит о том, что человек точно не хочет мира», - заявил президент.

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