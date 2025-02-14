СМИ: Встреча Зеленского и Вэнса отложена 10 14.02.2025, 14:51

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Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс

США попросили дополнительное время.

Украина завершила работу над предложенным США проектом меморандума о партнерстве и передала его американской стороне, сообщили в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать», - сообщил «Укринформ» собеседник агентства.

Подробности об изменениях в документе пока не разглашаются. Ожидается, что обновленный меморандум будет определять ключевые направления сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере безопасности, экономики и поддержки обороноспособности.

Встреча Зеленского и Вэнса перенесена

Как уточняет «Европейская правда» со ссылкой на собеседника в украинской делегации, запланированную на 14 февраля встречу президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности перенесли. Уточняется, что причиной стала доработка Украиной проекта меморандума о партнерстве, с которым должна ознакомиться американская сторона.

По данным источников, 12 февраля президент Украины и президент США Дональд Трамп договорились, что Киев доработает документ и передаст его на рассмотрение американской стороне.

Украина выполнила эту задачу, и США попросили дополнительное время – до 17:00 – для работы над документом.

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