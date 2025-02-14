СМИ: Это тупик для Путина 5 14.02.2025, 14:58

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Сколько времени осталось у России?

В этом месяце будет три года, как Россия вторглась в Украину. Это тупик. Прогресс для России возможен, но только за счет колоссальных потерь на фронте, пишет профессор Пусанского национального университета Роберт Келли для издания 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org):

— Потери России настолько тяжелые, что даже Северная Корея, которая известна жестокими нарушениями прав человека и пренебрежением к судьбам своих граждан, выразила обеспокоенность по поводу гибели своих солдат.

Учитывая эти тенденции — небольшие успехи России при огромных потерях — главный вопрос войны теперь заключается в том, как долго страна сможет продержаться, не столкнувшись с сопротивлением со стороны элит и населения? В России отсутствует свобода и открытость. Проблемы и гуманитарные трудности возможно скрыть от общественности. Война для Путина — это вопрос репутации, едва ли он согласится на компромисс. Он не остановится, пока не достигнет своей цели. Российские элиты должны понимать и опасаться тех последствий, которые может повлечь затянувшаяся и дорогостоящая война с очень незначительными успехами. Смогут ли элиты и общественность повлиять на Путина?

Сколько обе стороны смогут продолжать вооруженные действия?

— Россия сейчас экономически отрезана от самых богатых экономик мира, передовых технологий и разработок. Страна все сильнее зависит от Китая как от экономической опоры, становясь очевидным младшим партнером в их «оси сопротивления».

Россия перевела экономику на военные рельсы, что позволяет продолжать войну, но это неизбежно приведет к резкому падению экономического роста и оттоку инвестиций. Россия уже не входит в десятку крупнейших экономик мира по объему ВВП. Сейчас этот показатель меньше, чем в Канаде или Италии. Такая военная машина потребляет национальные богатства. Восстановление Вооруженных сил России может занять годы, если не десятилетия. Что еще хуже, результаты ВС РФ на поле боя оказались настолько плачевными, что другие страны уже не станут бояться Россию, как это было раньше.

К сожалению, Украине, хотя среднесрочные и долгосрочные последствия войны будут тяжелыми для России, это вряд ли поможет в ближайшее время. Украина экономически и демографически намного меньше России. Дефицит личного состава и вооружений становится серьезной проблемой.

Без призыва и иностранной помощи Украина почти наверняка не сможет победить и, вероятно, будет постепенно терять свои территории. Западная поддержка Украины была нерегулярной и плохо скоординированной. Киев получал иногда несовместимые системы вооружений, а сроки предоставления помощи часто сдвигались. Возобновление помощи со стороны новой администрация президента США Дональда Трампа остается под вопросом. Не ясно, сможет ли Европа компенсировать этот дефицит. Вероятно, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский заговорил о мирном соглашении.

Окончание войны в Украине

— Избрание Трампа было воспринято как изменение курса войны. Трамп пообещал закончить войну за день. Он давно поддерживал тесные отношения с Путиным, которым, похоже, он даже восхищался. Не похоже, что Трампа особо беспокоит Зеленский. Общественное мнение прошлого года было таково, что Трамп прекратит помощь Украине, чтобы заставить ее согласиться на переговоры.

Трампа не очень волнуют альянсы Соединенных Штатов, лежащие в их основе либеральные интернационалистские ценности. Он и многие сторонники его движения «Сделаем Америку великой снова» («Make America Great Again») симпатизируют России.

Но эта дружба с Путиным, похоже, не помогает приблизить конец войны. Наиболее очевидной сделкой является прекращение огня, что делает нынешнюю линию фронта де-факто границей. Это была бы умеренная победа Путина. Но эти территориальные завоевания незначительны, учитывая потери России, поэтому Путин, вероятно, хочет большего.

Можно угрожать Зеленскому прекращением помощи США, но Трамп не сможет устранить украинский патриотизм, который стал основой противостояния агрессии, несмотря на колебания и дебаты, связанные с западной помощью. Украинцы теперь готовы уступить часть земли, чтобы положить конец войне, но, вероятно, этого недостаточно, чтобы удовлетворить Путина.

Если Трамп сможет каким-то образом положить конец конфликту, вероятным результатом станет шаткое прекращение огня вдоль линии фронта. Но это просто поставит войну на паузу. Пока Путин жив, он будет стремиться выиграть больше, чтобы оправдать огромные жертвы.

Внутренний протест против Путина, вероятно, усилится из-за того, что он понес огромные потери для экономики и армии, но не достиг значимых результатов. Украинцы, скорее всего, воспримут частичное поражение в войне как предательство со стороны Запада и нарушение их суверенитета. Утрата территорий будут воспринята очень тяжело, учитывая настроения в России и зверства против украинских граждан в захваченных регионах.

Подводя итог: без значительных усилий со стороны руководства обеих сторон — на что, вероятно, Трамп не сможет повлиять — война не закончится, а просто приостановится. Без надлежащей поддержки, Украина рискует пополнить список «замороженных конфликтов», которые Кремль использует для дестабилизации соседних стран. Это вызовет возмущение в Украине, а у европейцев возникнет еще один повод для беспокойства по поводу России при Путине.

Отношения Запада с Россией будут ухудшаться, и даже Трамп не сможет это исправить.

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