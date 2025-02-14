С белорусской стороны открыли приграничный пункт пропуска, который с польской стороны закрыт

С белорусской стороны открыли приграничный пункт пропуска, который с польской стороны закрыт1
- 14.02.2025, 15:08
- 3,528
«Созданы отличные условия для работы пограничников и таможенников».
В Беларуси открыли после реконструкции (на нее потратили 31 млн рублей) пункт пропуска «Берестовица», который с польской стороны закрыт уже три года. Пропагандисты рапортуют, что там «созданы отличные условия для работы пограничников и таможенников» и «комфортные условия для пересечения границы». Подчеркивается, что движение приостановлено «по инициативе польской стороны», а о причине такого решения не упоминается, пишет сайт «Еврорадио».
Пункт пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица») был закрыт 10 февраля 2023-го после объявления в РБ приговора журналисту-политзаключенному Анджею Почобуту (8 лет колонии усиленного режима). Он до сих пор за решеткой.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в прошлом году объяснил, почему невозможно открыть упомянутый пункт пропуска. По его словам, польские власти останавливает ситуация в отношениях с Беларусью, поскольку идет гибридная война.