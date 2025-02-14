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Зеленский поедет в Саудовскую Аравию: встречи с россиянами не будет

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  • 14.02.2025, 15:24
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Зеленский поедет в Саудовскую Аравию: встречи с россиянами не будет

После этого президент Украины встретится с главой Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он посетит Объединенные Арабские Эмираты, чтобы обсудить гуманитарную программу и обмен пленных. После этого он отправится в Саудовскую Аравию по тем же вопросам.

После этого Зеленский посетит Турцию и встретится с лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент подчеркнул, что встречи с представителями России не запланированы во время этих трех визитов.

«Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Когда мы говорим о порядке встреч, я уже говорил, сначала Америка, потом Европа, а потом россияне», - пояснил Зеленский.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

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