20-летняя белоруска пыталась продать в Москве свою новорожденную дочь 1 14.02.2025, 15:31

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За девочку она хотела получить тысячу долларов.

Приезжая из Беларуси пыталась продать в Москве (Россия) свою двухнедельную дочь, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Как утверждает приближенный к силовикам телеграм-канал 112, 20-летняя Жасмина Александрович приехала в Москву «специально, чтобы совершить сделку по продаже новорожденной девочки Насти». Торговля должна была пройти в квартире на 3-й Парковой улице на востоке столицы РФ.

Но в роли покупателей выступили оперативники. Они заранее договорились с Жасминой и взяли ее с поличным. За маленькую Анастасию, которая родилась только 1 февраля, женщина хотела около 90 тысяч рублей (около 1000 долларов).

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие в отношении женщины процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Дальнейшее жизнеустройство малышки на контроле в прокуратуре», — сообщили в прокуратуре Москвы.

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