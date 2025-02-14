Песков прокомментировал удар РФ по Чернобыльской АЭС

Песков прокомментировал удар РФ по Чернобыльской АЭС4
- 14.02.2025, 15:37
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Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.
«Речь не может идти о том, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные этого не делают», - сказал он.
Песков заявил, что это «очередная провокация, подтасовка киевского режима».
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки «Укрытия» над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.