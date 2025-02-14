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Песков прокомментировал удар РФ по Чернобыльской АЭС

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  • 14.02.2025, 15:37
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Песков прокомментировал удар РФ по Чернобыльской АЭС

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.

«Речь не может идти о том, чтобы наносились удары по каким-то объектам ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности. Российские военные этого не делают», - сказал он.

Песков заявил, что это «очередная провокация, подтасовка киевского режима».

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки «Укрытия» над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

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