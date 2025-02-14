«Была гордость за белорусов, за нацию» 14.02.2025, 15:45

Ксения Дронченко

Каратистка, переехавшая в Польшу, вспомнила об участии в протестах в 2020-м.

Ксения Дронченко — двукратная победительница молодежного чемпионата Европы по каратэ в категории до 55 кг. В интервью телеграм-каналу «О, спорт! Ты — мир!» она вспомнила, как переживала в Беларуси протесты 2020 года.

«Мы всегда ходили всей семьей, но было страшновато. Из-за того, что могут задержать, сделать все, что угодно. Но мы понимали, что нужно выходить, показывать свое отношение к ситуации. Плюс была гордость за белорусов, за нацию, приятно было видеть позитив, объединение народа. Так что страх смешивался с гордостью и счастьем. Мы ходили почти на все акции. И даже когда родители оставались дома, я сама ходила, например, на женский марш. Мне хоть и было страшно, 16 лет, но понимала, что надо. Знаете, я тогда больше боялась не за себя, а за родителей, за то, как они воспримут, если меня задержат. Родители иногда даже говорили, что лучше не надо, но я все равно уходила», — сказала Дронченко.

По словам Ксении, ее семья всегда интересовалась политикой: «Интересно, что я не жила ведь не при Лукашенко, но все равно всегда была против него. Это и влияние родителей, а потом и влияние всего того, что я увидела в 2020-м. Как били людей, как относились не по-человечески. А когда узнала, что было в тюрьмах, просто мурашки по коже».

Отчим каратистки побывал на «сутках» за участие в протестах и комментарии.

«Когда он отводил брата в сад, его прямо у ворот схватил ГУБОПиК. Связали, головой в асфальт, а брат сам дошел до садика. Отчим сидел в Гомеле три месяца, потом его выпустили на какое-то время, он воспользовался моментом и убежал», — призналась Дронченко.

Ксения родилась в Хойниках, а в шесть лет переехала в Гомель. С 2021 года она и ее семья живут в Польше. Кроме тренировок, спортсменка учится в Лодзи по специальности «диетолог».

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