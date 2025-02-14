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Эксперт: F-16 мог вступить в воздушный бой с российским самолетом

  • 14.02.2025, 15:52
  • 1,260
Эксперт: F-16 мог вступить в воздушный бой с российским самолетом

Украина могла использовать западные истребители для уничтожения российской авиации.

Украина уже некоторое время использует западные истребители F-16 не только как систему противовоздушной обороны. Об этом в эфире Radio NV рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

«Он уже это делает, есть фотографии, которые вытекают в сеть. Можно с уверенностью говорить, что если фотография этого F-16 появилась две недели назад, то россияне его увидели. На нем видно F-16, который несет SDB. Видео было сделано в Сумской области. Поэтому понятно, что F-16 использовал малокалиберные дальнобойные бомбы SDB для ударов по объектам РФ в Курской области. Это просто факт», - сказал Катков.

Он также, ссылаясь на фото в сети, предположил, что Украина могла использовать западные истребители и для уничтожения российской авиации.

«Недавно в одном Telegram-каналов появилась фотография F-16, который заходит на посадку после длительной миссии. И у него видно вооружение, не хватает одной ракеты - AIM-9C. Это версия ракеты, которая имеет дальность от 105 до 120 километров. И он ее отстрелял по какому-то российскому самолету. Возможно, во время миссии прикрытия других машин, которые осуществляли бомбовые удары. Поэтому да, F-16 уже используются как самолет, многофункциональный истребитель», - добавил эксперт.

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