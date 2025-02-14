«Одно мгновение красоты!» 1 14.02.2025, 16:15

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Как выглядит «настоящая зима» в Гомеле.

В этом году погода не балует белорусов настоящими зимними температурами, равно как и обильными снегопадами. Однако, февраль всё же решил исправиться и оправдал своё белорусское название — к середине месяца в страну пришли «лютые» морозы, сковавшие отдельные водоёмы льдом и порой рисующие за окном картинные зимние пейзажи. Если вы вдруг забыли, как должна выглядеть «настоящая зима», этот ролик в TikTok из Гомеля вам напомнит, пишет «Телеграф».

Автор ролика поделился на видеоплатформе кадрами с набережной Сожа. И хотя сама река не успела замёрзнуть, все прибрежные деревья оказались покрыты белоснежным инеем. В условиях ясного солнечного утра картинка получилась показательной — именно так, по мнению автора, должна выглядеть «настоящая зима».

Судя по комментариям, ролик был снят 13 февраля, когда погода по всей Беларуси стояла ясной и солнечной, но ночные морозы долго не отступали. Зрители подтвердили, что подобную картину в этот день можно было наблюдать не только в Гомеле.

«Правда, только на одно утро. Утром правда было очень красиво, все белое такое», — подтвердили комментаторы под видео.

«Одно мгновение красоты!» — подтвердила другая зрительница.

В TikTok в эти дни появилось немало подобных роликов с белорусских просторов — с заиненными полями, лесами и скованными льдом реками и озёрами — кое где морозы стояли настолько сильные, что их хватило, чтобы водоёмы замёрзли настолько, чтобы на них можно было спокойно кататься на коньках — невиданное для этого сезона в Беларуси развлечение.

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