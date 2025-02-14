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Невзоров: Патриотам России сегодня очень больно

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  • 14.02.2025, 16:21
  • 6,468
Невзоров: Патриотам России сегодня очень больно

Приходится терпеть унижения.

Трамп демонстративно вертит судьбу государства российского на причинном месте, напоминая РФ, что она полностью зависима от его прихотей и капризов, пишет в своем телеграм-канале российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров.

Это очевидность, с которой спорить невозможно.

Но тут русские готовы и повертеться, в надежде на то, что за послушание щедрый Трамп отслюнит им не самый костлявый кусочек «победы». Тут ненависть к Украине заставляет безропотно терпеть унижения.

Ведь всем понятно то, что нежности Трампа с Путиным - это отвлекающие причмоки и бормотанье опытного ветеринара, которому надо одеть намордник на одичавшую бешеную собаку.

Но это ладно. Одуревшие от жажды украинской крови, русские «улыбаются и машут». Но вот скандал с ДУМ ( Духовным Управлением Мусульман РФ ) им будет пережить сложнее.

Суть дела: Как выяснилось, все официальные мероприятия этой почтенной организации проводятся под огромной картиной, где русские князья корчатся в муках под ногами ордынцев, сделавших из их тел помост для победного пира.

Такое действительно имело место после разгрома русских в битве на р. Калке. Ханам тогда удалось «утоптать» на победном корпоративе штук сорок раненых князей и князиков.

«Калкинский позор» - всегда был «большой русской болью», символом и напоминанием об иге и бессилии.

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