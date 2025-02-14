Почем в Минске продают тюльпаны на День святого Валентина 2 14.02.2025, 16:27

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Ассортимент и цветовая гамма завораживают.

День святого Валентина – хороший повод порадовать любимую живыми цветами. Журналисты портала «Точка» посмотрели, во сколько в этом году обойдется букетик тюльпанов.

На Комаровском рынке ажиотаж – полно точек с цветами, немало и покупателей. Ассортимент и цветовая гамма завораживают. Есть обычные красные, белые, желтые. Полно оригинальных – пионовидных, махровых, двухцветных.

Цены тоже разные. Самые дешевые цветы стоят Br4. Самые шикарные – Br5,5.

Напомним, что первые белорусские тюльпаны появились на Комаровке еще в конце декабря. Тогда они стоили по Br6.

Люди знающие обещали, что ближе к праздникам цены будут снижаться. Так и случилось.

К слову, в прошлом году накануне 8 Марта тюльпаны стоили в основном Br3. Были и на 50 копеек дешевле – крепкие, хорошие, просто чуть меньше размером. Более изысканные сорта – пионовидные и махровые – по Br4.

Как будет в этом году? Говорят, что цены если поднимутся, то максимум на 50 копеек.

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