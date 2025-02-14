Министр обороны Германии: Мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы 3 14.02.2025, 16:35

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Борис Писториус

Писториус назвал главные сферы военных технологий будущего.

Министр обороны Германии Борис Писториус завил, что Европа не сможет расслабиться даже при достижении мирного соглашения в войне России против Украины — Владимир Путин продолжит провоцировать Запад.

Об этом он сказал на мероприятии «Ночь инноваций», состоявшемся на полях Мюнхенской конференции безопасности, передает «Укринформ».

По словам министра, администрация Трампа «старается заключить скорейшее мирное соглашение между Россией и Украиной». А Европе «США предлагает обеспечить широкую безопасность для этого мира».

Однако даже в случае достижения мирного соглашения Европа не сможет расслабиться, считает Писториус, ведь Москва продолжит провоцировать европейские страны, а европейцам придется обеспечивать мир.

«Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и дальше будет оставаться угрозой для нашего континента», — заявил Писториус накануне открытия мероприятия.

Потому, по мнению министра, Европа должна защитить себя с помощью сильной инновационной базы военных технологий. Война на Украине показала важность технологических инноваций в условиях современной войны.

«Мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы», — подчеркнул Писториус.

Глава Минобороны Германии назвал 4 главные сферы военных технологий будущего: искусственный интеллект, дроны, квантовые технологии и кибербезопасность.

Вместе с тем Писториус подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не может быть достигнуто без обсуждения с Украиной. Да и какие-либо переговоры без включения Европы тоже не сработают, уверен министр.

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