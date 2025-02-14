«Жирная цель»: ВСУ уничтожили российский «Тюльпан»
- 14.02.2025, 16:49
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Видеофакт.
Бойцы батальона беспилотных систем Voron из состава 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Об этом сообщила пресс-служба ОСГВ Хортица и обнародовала соответствующее видео.
«В этот раз под прицел бойцов батальона попала «жирная цель» - самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», - говорится в сообщении.
Благодаря точному сбросу вражеский миномет был ликвидирован.