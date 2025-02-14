Политолог: Договориться с Путиным — это иллюзия 4 14.02.2025, 16:55

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Не может быть никаких договоров в стиле 1930-1940-х годов.

Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне агрессии РФ. Не менее важно и сотрудничество Киева с европейскими партнерами. Однако в мире до сих пор существует иллюзия относительно того, что с Путиным можно договориться. Об этом в эфире телеканала FREEДOM заявил политолог-международник, эксперт Центра «Объединенная Украина» Дмитрий Левусь.

Отсюда, по словам эксперта, и заявления американской стороны о возможности «достичь мира быстро».

Общий настрой новой администрации президента США сильно отличается, акцентировал Левусь. По его мнению, самые реалистичные оценки положения дел в Украине имеет спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«У Кита Келлога, как по мне, самые реалистичные оценки. Как у человека, который ездил в Украину неоднократно, который побывал в местах захоронения жертв российского вторжения, например, в Харьковской области. Относительно Хегсета (Пит Хегсет — министр обороны США, — ред.) и его высказываний [о реальном восприятии ситуации в Украине], если сравнивать с тем, что он говорил на «Рамштайне», пока сложно сказать, где реалистичная оценка, а где — движение в направлении, чтобы принудить европейских партнеров не столько помогать Украине, сколько осознать, что присутствие Соединенных Штатов, как гаранта безопасности, будет значительно меньше на Европейском континенте», — отметил спикер.

По мнению политолога-международника, быстрых изменений после переговоров на Мюнхенской конференции ждать не стоит.

«Изменения будут, но они произойдут не сейчас, а после того, когда придет понимание того, что Российская Федерация обманывает. Я думаю, это главный и основной фактор, который будет воздействовать», — говорит гость.

К тому же, эксперт Центра «Объединенная Украина» акцентировал: одна из основных позиций, которая должна доноситься на Мюнхенской конференции американской стороне, это объединенная политика Европы и Украины в борьбе против Российской Федерации.

«Есть агрессор, который нарушил двусторонние договоры, устав ООН и Хельсинкские соглашения. И, мягко говоря, слаболегитимный руководитель России находится еще и под ордером на арест за преступления геноцидного плана. Все равно, необходимо говорить о другом — о том, что есть понятие справедливости, права. И не может быть никаких договоров в стиле 1930-1940-х годов. Это то, что продвигает именно Россия», — отмечает Левусь.

Спикер акцентировал, что нельзя говорить о безопасности Европы, одновременно призывая говорить правду, увеличивать вложения в обороноспособность, и обсуждать окончание войны без участия европейцев. Точно так же, как и без участия украинцев.

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