Олаф Шольц уходит из политики 15 14.02.2025, 17:14

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Олаф Шольц

Немецкий канцлер рассказал, чем будет заниматься.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении завершить свою политическую карьеру после окончания срока полномочий на посту канцлера, передает BILD.

Он подчеркнул, что не планирует занимать другие политические должности или участвовать в политической деятельности после ухода с текущего поста.

Шольц отметил, что после завершения работы в качестве канцлера намерен сосредоточиться на личной жизни и уделить больше времени семье. Он подчеркнул, что считает важным дать возможность новым лидерам и идеям развиваться в политике, а также предоставить молодым политикам шанс проявить себя.

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