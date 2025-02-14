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Старый советский анекдот

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 14.02.2025, 17:30
  • 1,946
Старый советский анекдот

Итог правления хунты.

Когда смотришь на то, чем гордится «Интеграл» (не массовым производством чипов по технологии 35 мкм), на глаза наворачиваются слезы.

Это уровень, который был достигнут производителями в 1995-97 годах. Сейчас в ходу процессы 3 и 2 мкм. С перспективой выхода на массовое производство по техпроцессу 1 мкм к концу текущего десятилетия.

Старый советский анекдот про самые большие микросхемы в мире – не анекдот, а суровая реальность. Отставание в 30 лет от топов и лет в 20 от середнячков отрасли – итог правления хунты.

Для того, чтобы роccийские кривые ракеты летали, этого достаточно, для того же смартфона – нет.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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