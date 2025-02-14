Старый советский анекдот Telegram-канал «Ник и Майк»

14.02.2025, 17:30

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Итог правления хунты.

Когда смотришь на то, чем гордится «Интеграл» (не массовым производством чипов по технологии 35 мкм), на глаза наворачиваются слезы.

Это уровень, который был достигнут производителями в 1995-97 годах. Сейчас в ходу процессы 3 и 2 мкм. С перспективой выхода на массовое производство по техпроцессу 1 мкм к концу текущего десятилетия.

Старый советский анекдот про самые большие микросхемы в мире – не анекдот, а суровая реальность. Отставание в 30 лет от топов и лет в 20 от середнячков отрасли – итог правления хунты.

Для того, чтобы роccийские кривые ракеты летали, этого достаточно, для того же смартфона – нет.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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