Зеленский в Мюнхене: Украине нужна полуторамиллионная армия 1 14.02.2025, 17:32

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Сейчас, по словам украинского лидера, армия Украины имеет меньшее количество воинов.

Украине, пока она не станет страной-членом НАТО, необходима армия численностью в 1,5 млн военнослужащих.

Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мюнхене, пишет New Voice.

«Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы не знаем, мы с вами будем иметь возможность защитить себя именно такой армией, которая способна. То есть, это соответствующее оружие, „натовское“, и соответствующее количество воинов, наших, украинских», — отметил Зеленский.

Говоря о количестве военнослужащих, которые нужны, украинский лидер отметил, что речь идет о полутора миллионах военнослужащих.

«Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в полтора миллиона», — сказал президент Украины.

Сейчас, по словам украинского лидера, армия Украины имеет меньшее количество воинов.

«Сегодня наша армия, которая не в два раза меньше, чем в 1,5 миллиона, но примерно боевые бригады будут где-то в два раза меньше, чем нам нужны», — отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что у российских оккупантов 220 боевых бригад тогда, как у Украины — 110.

«Значит, нам нужно 220», — отметил Владимир Зеленский.

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