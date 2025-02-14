Как сильно упадет белорусский рубль? Анфиса Бурьян

14.02.2025, 17:43

Проблемы во внешней торговле Беларуси будут нарастать.

Именно поэтому рубль будет незначительно ослабевать, считают экономисты. Однако желание властей разогнать ВВП способно сильно ухудшить сценарий.

Курс рубля в IV квартале минувшего года был вблизи равновесного уровня, лишь несколько недооценен. В среднем за квартал рубль укрепился на 4,6% к российской валюте и ослаб на 6,4 и 6,2% к доллару и китайскому юаню соответственно. Чего ждать в нынешнем году, рассказал исследовательский центр BEROC в новом обзоре.

Торговля с внешним миром останется в минусе

Импорт товаров и услуг из-за границы в 2025 году будет превышать наши поставки за рубеж. Закупку зарубежных товаров поддержит повышенный внутренний спрос, особенно потребительский. Рост поставок товаров в страну в свою очередь будет отражаться в значительном стоимостном объеме импорта услуг – с учетом повышенных логистических издержек в санкционной среде.

А вот спрос на белорусские товары за рубежом ослабнет в силу ожидаемого падения динамики ВВП России. Да и сами белорусские предприятия будут не способны наращивать экспорт – их мощности и так полностью загружены, работников не хватает, а доступ к передовым технологиям ограничен. Лишь поставки услуг на внешние рынки могут умеренно расти благодаря сдержанному восстановлению IT-сектора.

В результате импорт продолжит превышать экспорт в текущем году – разрыв прогнозируется в пределах 2% ВВП.

Как сильно упадет рубль?

Такая ситуация во внешней торговле формирует условия для умеренного ослабления белорусского рубля, который может потерять 4–6% стоимости в терминах корзины валют за 2025 год.

Если курс российского рубля в среднем за 2025 год будет находиться вблизи 101–106 за доллар, то в Беларуси доллар будет стоит около 3,5–3,6 белорусского рубля. Российская валюта будет стоить 3,4–3,5 рубля за 100 российских рублей. Экономисты считают, что рубль останется слегка недооцененным по отношению к реальному эффективному курсу.

Все может быть хуже

Аналитики объясняют, что велики риски реализации также других негативных сценариев, предвидеть которые в условиях несамостоятельности Национального банка крайне сложно. Если правительство решит пойти на рискованные шаги ради разогрева ВВП, а Нацбанк не сможет отреагировать на это ужесточением денежно-кредитных условий, то избыточный спрос в

экономике существенно увеличится. Тогда давление на курс рубля увеличится, и он может ослабнуть более значительно в сравнении с базовым прогнозом.

Анфиса Бурьян, «Белорусы и рынок»

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