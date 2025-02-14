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Как сильно упадет белорусский рубль?

  • Анфиса Бурьян
  • 14.02.2025, 17:43
Как сильно упадет белорусский рубль?

Проблемы во внешней торговле Беларуси будут нарастать.

Именно поэтому рубль будет незначительно ослабевать, считают экономисты. Однако желание властей разогнать ВВП способно сильно ухудшить сценарий.

Курс рубля в IV квартале минувшего года был вблизи равновесного уровня, лишь несколько недооценен. В среднем за квартал рубль укрепился на 4,6% к российской валюте и ослаб на 6,4 и 6,2% к доллару и китайскому юаню соответственно. Чего ждать в нынешнем году, рассказал исследовательский центр BEROC в новом обзоре.

Торговля с внешним миром останется в минусе

Импорт товаров и услуг из-за границы в 2025 году будет превышать наши поставки за рубеж. Закупку зарубежных товаров поддержит повышенный внутренний спрос, особенно потребительский. Рост поставок товаров в страну в свою очередь будет отражаться в значительном стоимостном объеме импорта услуг – с учетом повышенных логистических издержек в санкционной среде.

А вот спрос на белорусские товары за рубежом ослабнет в силу ожидаемого падения динамики ВВП России. Да и сами белорусские предприятия будут не способны наращивать экспорт – их мощности и так полностью загружены, работников не хватает, а доступ к передовым технологиям ограничен. Лишь поставки услуг на внешние рынки могут умеренно расти благодаря сдержанному восстановлению IT-сектора.

В результате импорт продолжит превышать экспорт в текущем году – разрыв прогнозируется в пределах 2% ВВП.

Как сильно упадет рубль?

Такая ситуация во внешней торговле формирует условия для умеренного ослабления белорусского рубля, который может потерять 4–6% стоимости в терминах корзины валют за 2025 год.

Если курс российского рубля в среднем за 2025 год будет находиться вблизи 101–106 за доллар, то в Беларуси доллар будет стоит около 3,5–3,6 белорусского рубля. Российская валюта будет стоить 3,4–3,5 рубля за 100 российских рублей. Экономисты считают, что рубль останется слегка недооцененным по отношению к реальному эффективному курсу.

Все может быть хуже

Аналитики объясняют, что велики риски реализации также других негативных сценариев, предвидеть которые в условиях несамостоятельности Национального банка крайне сложно. Если правительство решит пойти на рискованные шаги ради разогрева ВВП, а Нацбанк не сможет отреагировать на это ужесточением денежно-кредитных условий, то избыточный спрос в

экономике существенно увеличится. Тогда давление на курс рубля увеличится, и он может ослабнуть более значительно в сравнении с базовым прогнозом.

Анфиса Бурьян, «Белорусы и рынок»

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