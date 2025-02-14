Глава Пентагона: Украина может вернуться к границам 2022 года 13 14.02.2025, 18:06

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Пит Хегсет

Также Пит Хегсет прокомментировал переговоры Трампа и Путина.

Министр обороны США Пит Хегсет допустил возвращение Украине границ, существовавших до начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом он заявил во время визита в Варшаву в пятницу, 14 февраля, пишет RP.

Отвечая на вопрос журналистов, видит ли он возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до полномасштабного вторжения РФ, глава Пентагона сказал, что «все возможно». При этом он не верит в возвращение к границам 2014 года.

«Моя задача заключалась в том, чтобы внести в наши переговоры определенную ноту реализма: возвращение к границам, существовавшим до 2014 года, очень нереально», — сказал Хегсет.

13 февраля министр обороны США Хегсет заявил, что во время первого президентства Дональда Трампа в 2016—2020 годах «российской агрессии не было». Он также назвал ложью любое предположение о том, что Дональд Трамп не ведет переговоры с РФ с позиции силы.

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