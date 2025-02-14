Минчанка рассказала, кому на самом деле нужно оставлять чаевые

Минчанка рассказала, кому на самом деле нужно оставлять чаевые25
- 14.02.2025, 18:14
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Мнения разделились.
Блогер под ником Lizkhina в TikTok поделилась своими мыслями о том, кто на самом деле заслуживает чаевые. По ее мнению, в Беларуси культура вознаграждения работников только развивается, но многие профессии остаются незамеченными и без должной благодарности, пишет CityDog.io.
Минчанка считает, что в Беларуси принято оставлять чаевые официантам, бариста и таксистам, но список тех, кого стоит благодарить за хорошую работу, по ее мнению, гораздо шире. Например, повара, чей труд напрямую влияет на впечатление от ресторана, редко оцениваются посетителями в виде чаевых.
@lizkhina
дайте знать, если интересно🥹🫶♬ оригинальный звук - Liza
«За сервис мы благодарим, а вот поваров, которые нас накормили, — нет», — рассуждает девушка.
Также блогерка упомянула работников пунктов выдачи заказов, чей труд часто недооценивают. «Я не устану говорить о том, что считаю эту работу одной из самых нервных и сложных. Хотя бы в знак уважения и понимания за то, что они выдерживают определенных посетителей, я бы уже готова была оставить им хоть какие-то копеечки на чай».
По ее мнению, чаевых заслуживают и курьеры, которые работают в любую погоду и стараются доставить заказ вовремя. Однако в некоторых компаниях, как она уверяет, им запрещено их принимать.
Она также уверена, что благодарности в виде чаевых заслуживают и врачи, особенно те, кто работает в государственных учреждениях. «Я считаю, что у врачей незаслуженно низкая оплата. Они не имеют права принимать чаевые и подарки, но иногда бывают настолько хорошими, видно, что человек на своем месте. У меня в студенческой поликлинике был врач, которому я была бы готова оставить огромные чаевые».
Еще минчанка отметила профессию уборщиков: «Ты приходишь в ресторан, салон красоты, смотришь вокруг, и тебе приятно находиться в чистоте. Чаще благодарность получает заведение, руководство, администраторы, но не те люди, которые действительно наводят этот порядок».
Отметим, что в комментариях мнения разделились. Большинство пользователей в комментариях под видео поддержали мнение блогера. Другие совсем отказываются оставлять чаевые.