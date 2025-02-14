Штайнмайер призвал лидеров ЕС «не вести себя как олени»7
- 14.02.2025, 18:19
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Президент Германии призвал Европу «стать субъектом политики».
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу, 14 февраля, обратился к лидерам стран Евросоюза с призывом «не вести себя как олени, попавшие под свет фар» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Немецкий политик указал на то, что его коллеги не должны теряться в потоке объявлений, поскольку политики такого уровня являются субъектами, а не объектами в международном порядке.
Президент отдельно выразил обеспокоенность из-за все более жесткого тона в общемировой политической дискуссии, особенно со стороны новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом.
— Беззаконие не должно стать моделью для нового мирового порядка, — сказал Штайнмайер.