В Гродно продают сразу пять торговых центров

В Гродно продают сразу пять торговых центров2
- 14.02.2025, 18:29
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Самый дорогой обойдется в четыре миллиона долларов.
На площадке «Куфар» появилось несколько объявлений о продаже торговых центров. Самое дорогое предложение — магазин «Магнит», который находится на проспекте Янки Купалы, пишет hrodna.life. Он обойдется покупателю в $ 4 млн. Самый бюджетный вариант находится на улице Антонова рядом со Скидельским рынком — там продается небольшой ТЦ за $ 990 тыс.
Для «Магнита» ищут нового владельца
Площадь «Магнита» составляет более 5 тыс. м. кв., из них 3,5 тыс. м. кв. пригодны под аренду. Продавец отмечает удобное транспортное сообщение, парковку и выгодное расположение в плотно населенном районе.
Объект продают за $ 4,3 млн.
На Вишневце продают сразу три торговых центра
Первый из них — «Серпантин». Как отмечает продавец, объект по всем параметрам подойдет для медицинского учреждения. У здания есть парковка на 15 мест, безбарьерная среда и стеклянная крыша. Площадь объекта — 3 тыс. м. кв. Обойдется торговый центр в $ 2,8 млн.
Второй торговый центр, который выставили на продажу, находится на улице Кабяка, 8Б — сразу напротив «Серпантина». Площадь объекта составляет почти 2 тыс. м. кв. В объявлении отмечается, что здание многофункциональное и подойдет для разных видов деятельности. За торговый центр просят $ 1,7 млн.
Еще один объект, который можно приобрести, находится у кольцевой развязки проспекта Клецкова, Индурского шоссе и улицы Славинского. Он расположен по соседству с бывшим магазином «Ника» (сейчас «Квасовский»). Площадь торгового центра 1,6 тыс. м. кв. Стоимость здания — $ 1,5 млн.
Можно купить готовый ТЦ рядом со Скидельским рынком
Небольшой торговый центр на Антонова рядом со Скидельским рынком также выставили на продажу. Торговый центр площадью 738 м. кв. обойдется в $ 990 тыс.
В объявлении отмечается, что в здании был сделан качественный ремонт, поэтому оно готово к немедленному использованию.