Белорусы высмеяли отчеты властей «о круглосуточной борьбе со снегом»3
- 14.02.2025, 19:03
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Убирать-то нечего.
Власти Бреста сообщили, что в ночь с 13 на 14 февраля на улицы города вывели 13 пескоразбрасывателей, а утром работали 14 единиц спецтехники. По информации чиновников, тротуары и остановки оперативно посыпали, а ситуация в городе находится под контролем.
Однако опубликованные фотографии показали иную картину: выпавший снег едва прикрыл асфальт, а убирали его возле административных зданий Ленинского и Московского районов. Как обстояли дела в спальных районах, неизвестно, отмечает «Брестская газета».
Тем временем брестчане в соцсетях иронизируют и обсуждают несоответствие отчетов реальности: «Да там нечего убирать», «Раньше по колено было — никто не чистил, а теперь на миллиметр снега все силы бросили».
Другие шутят, что «песка рассыпали больше, чем снежка выпало».
Пока чиновники просят горожан быть осторожными, жители Бреста продолжают делиться своими наблюдениями и иронизировать над отчетами о «героической» уборке снега в городе.