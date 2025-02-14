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Зеленский готов встретиться с Путиным только при одном условии

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  • 14.02.2025, 19:08
  • 2,866
Зеленский готов встретиться с Путиным только при одном условии

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский согласен встретиться с российским диктатором Путиным. Он сделает это как только Украина разработает совместный план с американским лидером Дональдом Трампом и Европой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Существует, возможно, какой-то элемент дезинформации, возможно, россияне подняли или раскрутили. Такие вещи могут разрушить единство. Например, Саудовская Аравия, да, я проведу визит в ОАЭ, у меня запланированы визиты, важные диалоги. У нас есть своя повестка дня», - пояснил Зеленский.

Он отметил, что эта страна помогла Украине с возвращением украинских детей из России.

«Я не буду встречаться с россиянами, это не часть моих планов. Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным, только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой, и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться», - подчеркнул украинский президент.

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