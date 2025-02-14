«Клиентов с каждым днeм всe меньше» 14.02.2025, 19:16

Почем бэушные запчасти в Малиновке, и кто их до сих пор покупает.

На днях журналист сайта av.by Елизавета Костенко отправилась в минскую Малиновку бродить по рядам с автозапчастями. Всё просто: хотим понять, изменились ли цены на бэушные стартеры и оригинальные фары и как вообще обстоят дела в этом бизнесе. Интересует всё — б/у и новые детали. Искать будем везде — и на улице, и под железной крышей «АвтоМОЛЛа Кольцо».

«Взнос в ФСЗН стал выше!»

Начнём с парадного входа, то есть улицы. Мужчин-продавцов много, женщины изредка выглядывают из покосившихся от времени облезлых боксов. Одни разбирают новую партию деталей, другие вглядываются в экраны смартфонов, как будто ищут что-то. Интересно, купить или продать?

Сразу удаётся узнать: спрос на товар зависит от сезонности! В холода больше приобретают, конечно же, омывайку с размещённым на упаковке обещанием выдержать любой минус (хотя в эту зиму берут любую); летом чаще всего спрашивают различные техжидкости и фильтры.

— Есть точки, которые специализируются на чём-то одном — допустим, на автомобильных ковриках или на красках и аэрозолях. Но в основном здесь все торгуют всем подряд! Даже если какой-то детали нет на месте, её всегда можно заказать. Мигом доставят на рынок, — делится информацией первый встречный продавец.

— А цены на товары поднялись за последнее время?

— Да! Но и в магазинах стоимость продуктов ведь тоже подросла! Хотя у нас на некоторые позиции моторного масла цена даже снизилась. Это если в пересчёте на доллары смотреть. Что однозначно увеличилось — так это взнос в ФСЗН! Я на себе лично хорошо прочувствовал…

Мужчина открыто говорит: торг на рынке запчастей — дело святое! Хотя и не всем продавцам он нравится.

— Это рынок. Сюда люди приезжают за товаром подешевле, я ничего плохого тут не вижу. Если торг адекватный — почему нет?

— Работаете только с физлицами или ещё и с СТО сотрудничаете?

— С мастерскими тоже иногда взаимодействую. Мне поступают заказы на определённые запчасти, и я их отправляю оптом.

«Клиентов с каждым днём всё меньше»

Морозик крепчает! Заказываю кофе в ларьке недалеко от шиномонтажа, не стесняясь попутно расспрашивать покупателей о цели визита на «блошиный рынок».

— Недавно купил у знакомого BMW E39 и сам потихоньку ковыряюсь в гараже. А сюда приехал присмотреть ступичный подшипник — старый как вдруг загу-у-у-удит! — протянул мужчина, качая головой и с удовольствием откусывая кусок от ароматной булочки хот-дога.

— А почему приехали именно в Малиновку? Сейчас в интернет-магазинах любые запчасти в наличии! Даже доставку на дом заказать можно.

— Ну мне здесь привычнее… И вообще, я интернетом пользуюсь только для того, чтобы новости почитать. Не доверяю всяким сайтам, даже через приложение «коммуналку» как-то боязно оплачивать…

Потягивая пока ещё горячий кофе, отправляюсь гулять среди рядов с «бэушкой» под скрипучий аккомпанемент замёрзшей земли.

— Какие тут дела? А вы оглянитесь! Какой же это рынок, если кругом — одни продавцы… Клиентов с каждым днём всё меньше, многие точки закрываются, — откровенничает с нами торговец-старожил.

— С чем это связано, на ваш взгляд?

— Сейчас всё можно найти в интернете! Большинство ребят перебрались на крытый рынок… сделали бизнес на новых деталях. Торгуют на точке, но в Сеть тоже выходят. Те, кто до сих пор здесь, покупают старый автомобиль, разбирают его в гараже и после продают запчасти. Так это же обыкновенная разборка — иначе и не скажешь!

Выходит, на рынке происходят перемены, но кое-что остаётся неизменным. К примеру, и сейчас сложно найти собеседника для честного и открытого диалога. Даже осторожно идущие на контакт продавцы на многочисленные вопросы отвечают односложно.

— Какой товар пользуется популярностью?

— Всё!

— Цены выросли на «бэушку»?

— Нет!

— А если сравнивать с прайсами трёхлетней давности?

— Тогда — да! Но в этом ничего необычного…

Останавливая покупателей на выходе с рынка, выясняем, что многие покупают старые запчасти, так как «живут неподалёку». Другие же уверяют, что заглянули на рынок в Малиновку справиться, как дела на точке у родственника, да и «просто поболтать».

Один из опрошенных нами мужчин с какой-то железякой в руках и вовсе выразил 100-процентную уверенность: запчасти здесь всегда хорошего качества, а местные дельцы никого не обманывают… Хотя не исключено, что он сам — продавец одной из точек. Ну а самореклама… она ведь не навредит!

— Я — таксист. Вот высадил пассажира на остановке, недалеко припарковал авто и забежал сюда за омывайкой. Запчасти обычно заказываю через интернет-магазин — и с доставкой на дом, — рассказывает мужчина с характерной синей бутылью в руках.

— Заехал поискать водительский коврик в салон «Пассата». Родной забыл на мойке, а без него зимой очень неудобно! Ищу место, где их продают поштучно, но пока не нашёл такой точки, — указывает причину визита ещё один из посетителей. — Если не отыщу, закажу на каком-нибудь «Озоне» или «Вайлдберриз»… Там всего сейчас хватает!

— Заглянули сюда с мужем в поисках шин, — поясняет цель приезда одна из немногих посетительниц площадки. — Пока он там приценивается да выбирает, я решила прогуляться по авторынку и посмотреть, что здесь вообще продают. Признаться, раньше тут никогда не бывала…

Мы же корректируем наш маршрут и направляемся под крышу «АвтоМОЛЛа Кольцо». По пути замечаем молодого человека с большой коробкой в руках.

— Журналисты, говорите? Это я новый радиатор прикупил! Недавно мой VW Polo Sedan занесло — удар пришёлся на переднюю часть: бампер лопнул, антифриз на асфальт вылился… Сравнивал цены на рынке и в интернет-магазинах и сделал вывод, что здесь купить новую деталь дешевле.

— А радиатор китайский или оригинальный?

— Что вы! Конечно, оригинал! Китайские запчасти к покупке даже не рассматривал…

«Грачи» и никакой «бэушки»

Внутри крытого рынка куда многолюднее. Продавцы активно общаются с клиентами, а те, кто не занят разговором, провожают цепким взглядом каждого прохожего…

— Подскажите, а запчасти для Toyota Corolla 2015 года имеются? — пытаюсь завязать диалог с продавцом, проявляя покупательский интерес.

— Да. А что именно вас интересует?

— Передние тормозные колодки. Что можете предложить?

— Есть разные варианты от нескольких производителей. Цены — от 15 до 90 рублей за пару.

— А «бэушкой» торгуете? Возможно, получится найти что-нибудь хорошее, недорогое и при этом не китайское?

— Эк вы загнули! С «бэушкой» — не помогу. Это вам лучше подскажут на открытом рынке неподалёку. У меня только всё новое…

Слово за слово — и вот мужчина смелее отвечает на вопросы. К примеру, отмечает, что чаще всего запчастями интересуются мужчины. Девушки — куда реже.

— А что в основном из деталей заказывают или покупают?

— Сложно так однозначно ответить. В этой сфере невозможно выделить какой-то один хит продаж или самый массовый продукт. Вот сегодня два фильтра продал, завтра ко мне могут заглянуть за омывайкой, после выходных за канистрой масла заедут… Ну а ещё я и брелоками торгую! Вам, кстати, не надо? — указывает на металлическое украшение в виде разных логотипов продавец.

— Есть похожий, спасибо! — вежливо отказываюсь и продолжаю диалог. — А бывает такое, что спрос на запчасти сильно возрастает? Возможно, какие-нибудь сезонные активности у автовладельцев с декабря по март происходят?

— Скорее, с марта по май! В это время клиентов больше всего. А ещё много покупателей заглядывает к нам в декабре — может быть, рассчитывают на предновогодние скидки или акции…

— На рынке даже такое бывает?

— Да, акции здесь тоже проходят! Хотя оригинальные запчасти выросли в цене. А вот китайские, наоборот, подешевели, так как логистика поставок прояснилась со временем.

— Белорусы чаще спрашивают китайские запчасти или оригиналом интересуются?

— У меня китайские в основном берут. Ещё и торговаться пытаются… Я их называю «грачи»!

— К слову, автокомпоненты из Поднебесной значительно уступают по качеству европейскому «оригиналу» или нет?

— Тут смотря что ставить. Допустим, на свою машину китайский топливный фильтр я бы не устанавливал: спустя время авто может и не завестись… А вот масляный смело можно брать! Впрочем, как и воздушный. Плановой замене они подлежат значительно чаще.

Подшипники стараются дороже покупать… Однако если машина готовится на продажу — наши люди сразу затариваются «китаем». Банально экономят. Замечаю, что некоторые приходят на рынок, дабы сравнить цены. К примеру, оригинальный ступичный подшипник на Volvo стоит 700 рублей, а аналог из Китая — 150 BYN. Называется, почувствуй разницу!

В конце диалога мужчина признаётся, что заказывать детали у поставщиков стало значительно проще:

— Много их теперь! Сейчас доставкой запчастей занимается большое количество компаний! Есть и крупные фирмы, которые работают с оптом, а есть и мелкие частники, способные доставить нужную деталь из Европы под заказ. Так что в плане привоза проблем никаких нет.

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Даже по фотографиям с авторынка заметно: людей, которые закупаются «бэушкой», с каждым годом всё меньше. На знакомые и ставшие родными точки чаще всего приходят немногочисленные постоянные покупатели. Либо залетают «грачи» в поисках солидной скидки...

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