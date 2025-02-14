Глава Офиса президента Украины встретился со спецпредставителем Трампа 14.02.2025, 19:26

В ходе встречи Ермак заявил, что РФ останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать.

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак встретился со специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Китом Келлогом на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 14 февраля. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Главной темой встречи была названа «координация работы для достижения длительного мира». В ходе беседы Ермак заявил Келлогу, что «Путин никогда не играет по правилам» и призвал его «не дать себя обмануть». «Россияне всегда насмехались над Западом, но всегда его копировали. Их нынешний «поворот на Восток» - не глубокое культурное изменение, а тактический ход для достижения своих целей. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Россия останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать», - сказал он.

В сообщении на сайте президента Украины говорится, что особое внимание переговорщики уделили продолжению поддержки Украины. Кроме того, глава ОП заявил, что «любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать», так как, по его словам, «контроль над Украиной является основой имперских амбиций РФ».

Ермак и Келлог обсудили также подготовку встреч на высшем уровне и визит последнего в Украину.

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