Как быстрее выздороветь при ОРВИ или гриппе 14.02.2025, 19:36

Объяснил врач.

При первых признаках простуды или вирусных заболеваний, в том числе и гриппа, первое желание – быстрее выздороветь. Нередко в ход идут старые бабушкины рецепты, советы знакомых и родственников, народная медицина. Но так ли они безопасны и действенны? И что не стоит делать при ОРВИ и гриппе во время лечения?

Рассказал доцент кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ, к.м.н. Вадим Сушинский.

Частые ошибки при лечении ОРВИ и гриппа:

Сбивать невысокую температуру или не сбивать совсем

Острые респираторные инфекции, к которым относится и грипп, характеризуются острой интоксикацией (слабостью, ломотой в теле, повышением температуры тела и другими симптомами), отметил эксперт.

Вадим Сушинский:

– Повышение температуры тела – это защитная реакция организма, свидетельство того, что он борется с инфекцией. Поэтому при незначительном повышении температуры тела (37-37,5 градусов ее снижать не следует. Вместе с тем при значительном повышении температуры или гипертермии (до 39-40°C) могут развиваться негативные последствия для организма и тяжелые осложнения. Поэтому при значениях температуры тела 38 и выше, особенно если она сопровождается нарастанием симптомов, таких как судороги, потеря сознания и рвота, однозначно следует принять жаропонижающее средство и обратиться к врачу.

Часто сбивать температуру

По словам собеседника, действие жаропонижающих средств ограничено по времени и не превышает 6-8 часов. Как следствие, через этот период температура вновь повышается.

Вадим Сушинский:

– Очень часто подъем температуры наблюдается к вечеру. Вместе с тем прием жаропонижающих средств имеет симптоматический характер, и они назначаются вне зависимости от времени суток. Поэтому такие препараты можно пить и утром, и днем, и вечером (но не стоит превышать суточную дозировку, указанную в инструкции по применению).

Кроме того, действие жаропонижающего средства развивается достаточно медленно. Поэтому нет необходимости, более того – может быть опасным, принимать жаропонижающие лекарства каждые час или два, лучше выждать время, добавил Вадим Сушинский.

Вадим Сушинский:

– Повышение температуры к вечеру – характерное клиническое проявление гриппа. И если в начале заболевания мы видим, что вечером происходит быстрый рост температуры и она вот-вот достигнет значений 38 и выше, совсем не обязательно дожидаться, когда она станет высокой. В таком случае целесообразно принять жаропонижающее, но и не забывать о главном принципе – не сбивать температуру при ее незначительном подъеме.

Самостоятельно назначать себе антибиотики

Повышение температуры тела и проявления интоксикации часто являются признаком инфекционного заболевания. Однако антибактериальные препараты используются только при тех инфекциях, которые вызваны бактериальными возбудителями.

Вадим Сушинский:

– Если речь идет о простуде и гриппе, эти заболевания вызываются вирусами, и в такой ситуации антибактериальные препараты не будет иметь никакого эффекта (антибиотики не работают против вирусов!). Некоторые считают, что есть смысл принять антибактериальные препараты в качестве профилактики. Это абсолютно неверно. Эти лекарственные средства не обладают защитными свойствами. Кроме того, они имеют избирательное действие (различные препараты воздействуют на разные группы возбудителей бактериальных инфекций). Такая «профилактика» может быть даже опасной и иметь негативное последствие, за счет того что при присоединении действительно бактериальной инфекции их эффект будет существенно снижен.

Пить мало жидкости

Во время ОРВИ и гриппа важно обеспечить адекватный питьевой режим. Следует учитывать, что на фоне повышения температуры тела потеря жидкости (например, через кожу с потом) значительно возрастает.

Вадим Сушинский:

– Одним из важнейших компонентов лечения ОРВИ и гриппа является повышенное потребление жидкости. Примерно 20-30 мл на 1 кг тела. Таким образом в сутки больной должен пить не менее 2-3 л жидкости, а при высокой температуре – еще больше. Это могут быть соки и морсы, различные растительные чаи (желательно без сахара). А вот алкоголь (пресловутую водку с перцем) употреблять нельзя. Организм уже находится в состоянии интоксикации, а употребление алкогольных напитков может усугубить это состояние.

Не проветривать помещение

С кашлем, чиханием и просто дыханием вирус попадает в окружающую среду. В результате он накапливается в помещении. Поэтому воздух в нем следует обновлять хотя бы пару раз в день, регулярно его проветривая.

Вадим Сушинский:

– ОРВИ¸ как и грипп, – вирусные заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем. Поэтому очень важно изолировать больного, чтобы он не подвергал опасности здоровье окружающих его людей. Одним из важнейших является проветривание, которое обеспечит вентиляцию воздуха и снизить концентрацию вируса в помещении.

Не принимать душ во время болезни

Как пояснил эксперт, в зависимости от тяжести заболевания человеку рекомендуется постельный или полупостельный режим. Если самочувствие больного удовлетворительное, прием гигиенических процедур возможен и даже нужен.

Вадим Сушинский:

– У пациента могут быть неоднократные эпизоды потливости, что требует дополнительного ухода за кожей. К слову, вода в душе должна быть теплой. Экстремальные методы, такие как обливание холодной водой или прием горячего душа, лучше оставить до полного выздоровления.

Дышать над картошкой и закапывать в нос чесночный сок

Что касается методов народной медицины, считает врач, мнение неоднозначное. С одной стороны, обильное питье травяных чаев во время простуды не навредит. Но есть и совсем экзотические советы, например, при насморке закапывать в нос чесночную или луковую водичку либо засовывать в нос дольки чеснока. Они не только не окажут помощь, но и могут быть опасны.

Вадим Сушинский:

– Пар от вареного картофеля традиционно являлся методом проведения ингаляции. Однако из-за высокой температуры пар может обжечь слизистые оболочки. Поэтому для ингаляций лучше использовать современные приборы – небулайзеры.

Не соблюдать постельный режим

Это чревато не только развитием осложнений, но и повышает риск распространения инфекции.

Самостоятельно принимать противокашлевые препараты

Кашель является одним из частых симптомов гриппа и других ОРВИ. В то же время при лечении кашля надо учитывать много факторов, например, сухой он или влажный. В зависимости от этого подходы к ведению таких пациентов будут существенно отличаться. Например, препараты, которые разжижают мокроту, если использовать их не по назначению, могут приводить к тому, что мокрота будет застаиваться в легких и приводить к осложнениям.

Вадим Сушинский:

– Кроме того, кашель может наблюдаться у целого ряда других инфекционных заболеваний, особенно у детей. Поэтому кашель требует повышенного внимания со стороны врача и дифференцированной диагностики.

Пить ударную дозу витамина С

Безусловно, витамин С имеет целый ряд положительных свойств и при вирусных инфекциях рекомендуется его использование. Но его избыток не сделает здоровее, может навредить и негативно отразиться на состоянии здоровья. Во всем нужна мера, резюмировал собеседник.

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