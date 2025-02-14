закрыть
14 февраля 2025, пятница, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Еврокомиссии назвала три условия для достижения долговременного мира в Украине

5
  • 14.02.2025, 19:39
  • 3,122
Президент Еврокомиссии назвала три условия для достижения долговременного мира в Украине
Урсула фон дер Ляйен

В частности, это участие ЕС в переговорах на стороне Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три условия для достижения справедливого и долговременного мира в Украине.

Как передает «Униан», об этом она сообщила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, у президента Еврокомиссии спросили, будет ли она участвовать в будущих переговорах, посвященных прекращению войны России против Украины.

- Абсолютно, потому что Украина нуждается в справедливом и долговременном мире. Если мы хотим достичь этой цели - и очень важно, чтобы у нас был справедливый мир, потому что другие наблюдают, придерживаемся ли мы своих принципов... Поэтому это только возможно с Евросоюзом, который выступает на стороне Украины, - подчеркнула фон дер Ляйен.

В связи с этим, еще одним из компонентов она назвала гарантии безопасности, а другим - процесс вступления Украины в ЕС.

- Это три условия, чтобы иметь справедливый и долговременный мир, - убеждена фон дер Ляйен.

Кроме того, она сказала, что в Европе стремятся ускорить процесс приобретения Украиной членства в ЕС.

- Мы хотим активизировать нашу работу для ускорения процесса вступления Украины в Европейский Союз. Мы уже достигли значительного прогресса. Но опять же, теперь пришло время сдвинуть горы в Европейском Союзе, - отметила фон дер Ляйен.

Также она сказала, что надо увеличить возможности осуществления расходов из национальных бюджетов, отстаивать совместное европейское финансирование для проектов, представляющих общий европейский интерес, и ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

- Это должна быть цель новой Европы, которая упорно работает над реализацией этих целей, - сказала президент Еврокомиссии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников