«Зачем забирать отцов у малолетних детей?»13
- 14.02.2025, 19:47
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Молодая мама возмутилась тем, что ее мужа призывают на сборы.
«У меня забирают мужа!» Ролик с таким названием выпустила белоруска — мать пятимесячного малыша, пишет «Зеркало».
«Вчера пришла в военкомат ему повестка. Мы, конечно, слышали про сборы, но мы не думали, что это коснется нас. У нас пятимесячный малыш. Я в шоке, муж в шоке, мы в шоке. Отсрочку дают только тем, у кого трое детей. А один маленький грудной ребенок, это не… [повод для отсрочки]. Я просто не нахожу слов», — эмоционально заявила молодая мама.
Она пояснила, что ей сложно одной даже купать ребенка, поскольку он «толстенький и очень активный».
«Зачем забирать отцов у малолетних грудных детей?», — задается вопросом девушка.