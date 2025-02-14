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«Зачем забирать отцов у малолетних детей?»

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  • 14.02.2025, 19:47
  • 3,894
«Зачем забирать отцов у малолетних детей?»

Молодая мама возмутилась тем, что ее мужа призывают на сборы.

«У меня забирают мужа!» Ролик с таким названием выпустила белоруска — мать пятимесячного малыша, пишет «Зеркало».

«Вчера пришла в военкомат ему повестка. Мы, конечно, слышали про сборы, но мы не думали, что это коснется нас. У нас пятимесячный малыш. Я в шоке, муж в шоке, мы в шоке. Отсрочку дают только тем, у кого трое детей. А один маленький грудной ребенок, это не… [повод для отсрочки]. Я просто не нахожу слов», — эмоционально заявила молодая мама.

Она пояснила, что ей сложно одной даже купать ребенка, поскольку он «толстенький и очень активный».

«Зачем забирать отцов у малолетних грудных детей?», — задается вопросом девушка.

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