СМИ: Китай начал строить первый в своей истории атомный авианосец 14.02.2025, 19:58

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На фото заметили «заготовки» для электромагнитных катапульт.

Китай может разработают авианосец нового поколения Type 004. Более того, это, вероятно, будет первый в истории страны атомный авианосец, сообщает The War Zone.

Издание пишет, что строительные работы на верфи в Даляне, в китайской провинции Ляонин, обнаружили модуль, который совместим с авианосцем. Тем не менее, по мнению издания, остаются вопросы относительно точной природы объекта, который может быть предназначен для испытаний, а не как часть готового военного корабля.

На спутниковых снимках, предоставленных Google Earth, которые впервые начали распространяться на китайских оборонных форумах, виден модуль, о котором идет речь, очевидно часть кабины полета.

Изображение датируется маем 2024 года, но опубликовано лишь недавно. Рядом с модулем расположены макеты палубного истребителя серии J-15 Flanker и морского вертолета серии Z-8 .

Макеты такого типа часто используются в работе по разработке авианосцев в Китае, как на суше, так и на море.

По мнению специалистов, на снимках можно видеть нечто похожее на «заготовки» для электромагнитных катапульт, которые будут использовать для запуска летательных аппаратов.

Подобные системы используются на новых американских авианосцах типа Gerald R. Ford. Ford.

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