Волки замечены в населенных пунктах в разных концах Беларуси 4 14.02.2025, 20:09

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Они нападают на собак.

Середина февраля запомнится белорусам слишком активным взаимодействием с дикими животными. 14 февраля о себе дважды дали знать волки: один появился в Хойникском районе, второй — в Смолевичах, отмечает «Онлайнер».

Утром в деревне Борисовщина волк попытался загрызть собаку. Местные жители обратились в Хойникское РОВД, так как боялись выходить на улицу. Чтобы обезвредить животное, сотрудники милиции использовали огнестрельное оружие: зверя ранили, но он убежал. Однако вскоре на соседней улице волк снова напал на собаку. В итоге прицельными выстрелами хищника обезвредили, никто не пострадал.

Позже в тот же день к нам в редакцию обратились жители микрорайона Липки в Смолевичах: по улицам города ходил волк.

— К людям он не подходит, но перемещается по заселенным улицам. Местные жители в чате в режиме онлайн сообщают его маршрут. Появился он в районе еще рано утром, — рассказал нам Николай. А другой житель района дополнил информацию: мол, волк разгуливал по микрорайону еще со вчерашнего дня.

По последней информации, хищника устранили вызванные службы. Его будут проверять на наличие бешенства. Местные жители беспокоятся, не заразил ли он собак на самовыгуле, которых в Липках немало.

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