«Могла бы произойти радиационная авария» 14.02.2025, 20:14

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Что известно о последствиях атаки РФ на Чернобыльскую АЭС.

Из-за атаки дрона на Чернобыльскую АЭС могла бы произойти радиационная авария. Для этого дрон должен был бы попасть метров на 15 в сторону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы украинского Государственного агентства по управлению зоны отчуждения Григория Ищенко во время брифинга.

- Последствия могли быть катастрофические. если бы дрон попал метров 15 в сторону, над старым укрытием, то была бы радиационная авария, - констатировал он

По словам Ищенко, сейчас ситуация контролируется, ликвидируется возгорание.

- Мы контролируем полностью ситуацию и под аркой возле объекта укрытия и вокруг. Наши подразделения контролируют полностью радиационную безопасность. В 4 утра был создан штаб и работает сейчас, разработан план мероприятий, все службы задействованы в этом процессе, - рассказал он.

Ищенко еще раз подчеркнул, что из-за атаки российского дрона пострадавших нет, как нет и никакой радиационной утечки.

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