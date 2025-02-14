Финал общепольского отбора на «Евровидение 2025» состоится сегодня 14.02.2025, 20:35

Белорусы Польшы могут проголосовать за дуэт из Белосточчины.

Уже сегодня, 14 февраля, вечером состоится, пожалуй, самое знаковое событие этого года в подляской музыке – финал общепольского отбора на «Евровидение 2025», в котором принимает участие R'N'B дуэт SW@DA x Niczos из Белосточчины с композицией Lusterka. Это Виктор Щигел и Ника Юрчук.

Жители же города Бельск-Подляски, откуда родом Ника, и ее друзья, с которым пообщалось «Радыё Рацыя», призывают отдать SMS-голос за своих музыкантов.

- Мы все ждали не то, что победы, а чтобы просто услышать. Это музыка, это какой-то кайф, это искусство прежде всего. Давайте покажем наше искусство. То, что создали SW@DA x Niczos, Виктор и Ника, очень необычное. В музыкальном плане это не продукт, это настоящее творчество. Мы прежде всего гордимся, что это идет в мир, - поделился местный житель Томаш Сулима.

Музыкант Сергей Долгушев:

- Я очень рад, что наконец-то что-то новое можно услышать и увидеть на том же отборочном туре «Евровидения». Желаю, чтобы действительно одержали победу, ведь это что-то новое, уникальное. Поэтому всем белорусам, всем «тутэйшым» и в целом полякам, и любителям этой группы советую проголосовать, потому что это действительно будет что-то новое.

Трансляция финала отбора на Евровидение начнется сегодня вечером в 20:45 (по польскому времени). Голосование начнется примерно в 22 часа и будет длиться 20 минут. Проголосовать нужно по номеру 7430 с цифрой 6 – это номер SW@DA x Niczos.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com