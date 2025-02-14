В Беларуси ввели новшества, которые коснулись выплаты пенсий 14.02.2025, 21:20

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Они заработают уже вскоре.

В Беларуси с 1 июля 2025 года поменяются условия получения пенсий через банки, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома со ссылкой на указ Лукашенко от 23 сентября 2021 г. № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на базовые счета.

«Выплата пенсий, производимая на текущие (расчетные) банковские счета будет продолжена только до указанной даты», - пояснили в комитете.

Сотрудники комитета предлагают получателям пенсий для продления их выплат через банки, с паспортом до 1 июля 2025 подойти в банк для открытия базового счета или переоформления текущего (расчетного) счета на базовый и написать заявление, которое и будет отправлено банком в орган, выплачивающий пенсию.

В настоящее время базовые счета открывают следующие белорусские банки: «Белагропромбанк», «Сберегательный банк «Беларусбанк», «Белвнешэкономбанк», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт», «МТБанк», «Приорбанк» «Сбер Банк».

Кстати, банки уже предлагают получателям пенсий, а это не только пенсии по возрасту, но и по инвалидности, потери кормильца, пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособий семьям, воспитывающим детей, переоформить банковские карты. На новых картах есть пометка о базовом счете.

Базовые счета некоторые белорусские банки уже открывают с 2022 года, к 2025 году число таких банков заметно увеличилось. Гражданин имеет право на открытие одного базового счета.

До 1 июля выплата пенсий на банковские счета, открытые до 1 июля 2022 года, будет продолжена.

С 1 июля 2025 года, если пенсионер не захочет открывать базовый счет, то пенсию он сможет получить на почте или через организацию по их доставке.

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