Кремль готовит полный запрет на вывоз бензина из России 9 14.02.2025, 21:22

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Из-за серии украинских ударов по НПЗ.

Российские власти обдумывают полный запрет на вывоз из страны бензина после рекордной с начала войны череды украинских ударов по нефтезаводам, из-за которых было остановлено около 10% мощностей по нефтепереработке в стране, пишет The Moscow Times.

Полный запрет на экспорт бензина может быть введен с 1 марта, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их словам, вопрос будет рассматриваться на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, которая состоится на следующей неделе.

Сейчас экспорт бензина из России ограничен: продавать его за рубеж могут только производители, но не посредники и трейдеры. Об ужесточении этих мер чиновники задумались после череды налетов беспилотников на НПЗ в январе и феврале.

Под украинские удары попали не менее семи заводов, в том числе «Танеко» в Татарстане (11 января), Саратовский НПЗ «Роснефти» (11 января), Рязанский НПЗ (дважды — 24 и 26 января), завод «Сибур-Кстово» в Нижегородской области (29 января), а также Волгоградский НПЗ (31 января). В феврале завод в Волгограде был атакован вторично, а кроме того, под удар попал Астраханский ГПЗ «Газпрома», выпускавший топливо для южных регионов. Это привело к остановке 10% мощностей НПЗ, рассказывали ранее источники Reuters в отрасли.

В прошлом году из-за налетов дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума — 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9%, до 113,7 млн тонн.

Ответом правительства на массированные удары БПЛА по энергоинфраструктуре стало засекречивание статистики. В мае Минэнерго перестало передавать в Росстат оперативные данные по выпуску бензина, а в августе «гриф секретно» был наложен на статистику по выпуску дизельного топлива. «Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа», — объясняло ведомство.

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