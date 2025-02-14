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Министр обороны США: Польша является нашим стратегическим и фронтовым союзником

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  • 14.02.2025, 21:33
  • 1,336
Министр обороны США: Польша является нашим стратегическим и фронтовым союзником
Пит Хегсет

Об этом Пит Хегсет заявил после встречи с министром обороны Польши.

Министр обороны США Пит Хегсет прибыл в Польшу. Перед встречей с президентом Польши Анджеем Дуда он поговорил с вице-премьером и министром обороны Владиславом Косиняком-Камышом, сообщает dorzeczy.pl.

Хегсет заверил, что связи США с Польшей остаются непоколебимыми. «Мы рассматриваем Польшу как образцового союзника на европейском континенте, который хочет инвестировать не только в свою оборону, но и в оборону всего континента», – сказал он.

- Наши отношения крепки и укрепляются с каждым днем. Польша является стратегическим и фронтовым партнером на восточном фланге НАТО. Польша является проверенным союзником Альянса, образцовым союзником не только на словах, но и на деле, – отметил он.

В этом контексте он указал на Польшу в качестве примера расходов на вооружение. Политик отметил и важность «жесткой власти», особенно в нынешней геополитической ситуации.

«Дипломатия важна, разговоры важны, переговоры важны, но в конце концов, танки, пули, вертолеты и эта «жесткая сила» – это самое важное. Польша это прекрасно понимает, и мы тоже», - сказал Хегсет.

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