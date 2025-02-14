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«Клондайк для охотников»: в соцсети показали нашествие уток в Волковысском районе

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  • 14.02.2025, 21:47
  • 1,774
«Клондайк для охотников»: в соцсети показали нашествие уток в Волковысском районе

Видео набрало десятки тысяч просмотров.

В социальной сети TikTok появился ролик, в котором автор показал «нашествие» уток на реке Россь, что в Волковысском районе Гродненской области. За день видео набрало больше 80 тысяч просмотров и свыше полутора тысяч лайков, пишет Telegraf.news.

На видео автор показал «тьму-тьмущую» водоплавающих, которые буквально заполонили реку.

В комментариях к видео пользователи соцсети поинтересовались, утки «вернулись или не парились», вероятно, намекая на погодные температурные рекорды нынешней зимы, которые позволили некоторым птицам и вовсе не улетать в теплые края в этом сезоне.

Другой же комментатор написал, что это просто «клондайк для охотников». Отметим, что весенний сезон охоты на утку в Беларуси стартует лишь в марте, поэтому пока такой «клондайк» остается скорее запретным заповедником, чем подходящим местом для охоты.

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