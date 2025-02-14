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В Минске грузовик дорожников очень странно сманеврировал и подбил попутную BMW

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  • 14.02.2025, 22:10
В Минске грузовик дорожников очень странно сманеврировал и подбил попутную BMW

Авария попала на видео.

В Минске водитель грузовика не пропустил легковушку и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось утром 14 февраля. Предварительно установлено, что 66-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Платонова. Вблизи дома № 1 при перестроении он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным BMW.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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