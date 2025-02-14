В Минске грузовик дорожников очень странно сманеврировал и подбил попутную BMW 3 14.02.2025, 22:10

Авария попала на видео.

В Минске водитель грузовика не пропустил легковушку и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось утром 14 февраля. Предварительно установлено, что 66-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Платонова. Вблизи дома № 1 при перестроении он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным BMW.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com