В Хабаровском крае выпал с девятого этажа чиновник, который критиковал российскую армию 14.02.2025, 22:15

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Артем Примак

Ему было 44 года.

В Хабаровском крае нашли мертвым сотрудника администрации Николаевска-на-Амуре. Он упал с девятого этажа, сообщил источник ТАСС в оперативных службах региона. По словам собеседника агентства, ранее чиновник негативно высказывался в адрес российских военнослужащих, из-за чего стал фигурантом уголовного дела об публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

По данным Mash, погибший — это 44-летний Артем Примак. До этого он записал видео с извинениями.

5 февраля Росфинмониторинг внес Примака в реестр «террористов и экстремистов».

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