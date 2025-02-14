В Хабаровском крае выпал с девятого этажа чиновник, который критиковал российскую армию
- 14.02.2025, 22:15
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Ему было 44 года.
В Хабаровском крае нашли мертвым сотрудника администрации Николаевска-на-Амуре. Он упал с девятого этажа, сообщил источник ТАСС в оперативных службах региона. По словам собеседника агентства, ранее чиновник негативно высказывался в адрес российских военнослужащих, из-за чего стал фигурантом уголовного дела об публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.
По данным Mash, погибший — это 44-летний Артем Примак. До этого он записал видео с извинениями.
5 февраля Росфинмониторинг внес Примака в реестр «террористов и экстремистов».