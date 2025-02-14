закрыть
14 февраля 2025, пятница, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Хабаровском крае выпал с девятого этажа чиновник, который критиковал российскую армию

  • 14.02.2025, 22:15
  • 1,838
В Хабаровском крае выпал с девятого этажа чиновник, который критиковал российскую армию
Артем Примак

Ему было 44 года.

В Хабаровском крае нашли мертвым сотрудника администрации Николаевска-на-Амуре. Он упал с девятого этажа, сообщил источник ТАСС в оперативных службах региона. По словам собеседника агентства, ранее чиновник негативно высказывался в адрес российских военнослужащих, из-за чего стал фигурантом уголовного дела об публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

По данным Mash, погибший — это 44-летний Артем Примак. До этого он записал видео с извинениями.

5 февраля Росфинмониторинг внес Примака в реестр «террористов и экстремистов».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников