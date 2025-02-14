Топ-3 позитивных фильма для просмотра в выходные 14.02.2025, 22:24

Эти картины вдохновляют на перемены в жизни.

Иногда кажется, что жизнь стоит на паузе. Для того чтобы сделать первый шаг к чему-то новому, стоит лишь найти вдохновение в искренней истории, трогательном фильме или примере главного героя, который не боится рисковать.

«24 Канал» подготовил подборку кинолент, которые заставят переосмыслить свои цели. После просмотра этих фильмов вам захочется начать писать новую главу своей жизни.

«Есть, молиться, любить» (2010)

У Элизабет Гилберт есть все – карьера, дом и отношения. Женщина должна была бы быть счастливой, но внутри чувствует пустоту. Элизабет больше не может терпеть свою скучную жизнь, поэтому начинает искать настоящую себя. Героиня отправляется в путешествие в Италию, Индию и Индонезию, потому что верит, что способна начать все с чистого листа и найти душевную гармонию.

«Стажер» (2015)

70-летний вдовец, по имени Бен, уже устал от жизни на пенсии. Мужчина устраивается на работу в онлайн-издание, которое пишет о моде и стиле. Он начинает свою стажировку под руководством молодой и амбициозной руководительницы Джулс. Герои должны научиться работать вместе, несмотря на большую разницу в возрасте и взглядах на жизнь.

«1+1» (2011)

Состоятельный аристократ Филипп пострадал в результате несчастного случая. С тех пор тело мужчины стало парализованным, поэтому теперь он прикован к постели. Филипп ищет помощника, который бы за ним ухаживал. Однажды в дом приходит молодой парень Дрисс, который только вышел из тюрьмы. Неожиданно Филипп берет мужчину, который совсем не похож его коллег, на работу. Парень быстро налаживает дружеские отношения с боссом и пытается вернуть ему жажду жизни.

Эти фильмы могут стать мощной мотивацией для изменений. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром! Какой бы фильм добавили в подборку вы?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com