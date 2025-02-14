Reuters: Индия отказывается принимать танкеры с нефтью РФ за любые деньги, на очереди - Китай 14.02.2025, 22:38

После введения новых американских санкций РФ теряет крупнейших покупателей своей нефти.

Санкции США, введенные 10 января администрацией Джо Байдена, убивают российскую нефтяную отрасль. РФ начала терять крупнейших покупателей - Индию и Китай, пишет агентство Reuters.

Американские санкции, введенные против «теневого флота» РФ, внесли раздрай в налаженные поставки скидочной российской нефти в Индию и Китай. Азиатский рынок лихорадит: цены на «черное золото» растут, Пекин и Нью-Дели срочно ищут новых поставщиков на Ближнем Востоке и в Африке.

Миллионы баррелей российской нефти застряли на судах, которые оказались в «черном списке» США. Покупатели отказываются их принимать у себя, чтобы не попасть под вторичные американские санкции. Проблемами Москвы воспользовались Бразилия и Казахстан, которые спешат заменить РФ на рынках Индии и КНР.

В плачевном положении оказалась Индия, которая в конце 2024 года променяла ближневосточную нефть на дешевую российскую. Сейчас ее НПЗ не могут принимать «черное золото», поставленное судами из санкционного списка США. Поставки резко сократились.

«Российский судоходный гигант «Совкомфлот» заявил покупателям Индии, что готов принимать платежи в любых валютах, в том числе в рупиях, при согласии забрать нефть, поставленную танкерами из санкционного списка США. Это предложение было отвергнуто», - говорится в статье.

У России растет количество груженных нефтью танкеров, которые никто не покупает.

«Объемы российской нефти, хранящейся на борту судов, по итогу первой половины 2025 года, как ожидается, вырастут с 17 млн баррелей (по состоянию на 10 января) до 50 млн баррелей», - говорится в статье.

Скоро РФ будет негде хранить свое «черное золото», придется снижать добычу.

По данным издания, в ближайшее время от закупки нефти у РФ откажется и Китай.

«Государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая, скорее всего, будут избегать российской нефти, поскольку санкции сокращают количество контрагентов и страховщиков для таких сделок… По оценкам источника, объемы российского экспорта в Китай упадут на 700-800 тыс. баррелей в сутки с марта… Ожидается как минимум 70-процентное снижение по сравнению с январем», - пишет Reuters

Можно констатировать, что нефтяной отрасли России в ближайшее время будет очень непросто.

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