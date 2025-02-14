ВСУ уничтожили российский опорный пункт в Курской области
- 14.02.2025, 22:41
С него запускали дроны по Украине.
В четверг, 13 февраля, Воздушные силы ВСУ поразили в Курской области опорный пункт россиян, который использовался для запуска дронов.
Как сообщается в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, высокоточный удар нанесли по взводному опорному пункту 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Он находился вблизи поселка Елизаветовка:
«Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника».