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ВСУ уничтожили российский опорный пункт в Курской области

  • 14.02.2025, 22:41
ВСУ уничтожили российский опорный пункт в Курской области

С него запускали дроны по Украине.

В четверг, 13 февраля, Воздушные силы ВСУ поразили в Курской области опорный пункт россиян, который использовался для запуска дронов.

Как сообщается в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, высокоточный удар нанесли по взводному опорному пункту 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Он находился вблизи поселка Елизаветовка:

«Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника».

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