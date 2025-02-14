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Лукашисты обманули прихожан Красного костела в Минске

  • 14.02.2025, 22:56
Лукашисты обманули прихожан Красного костела в Минске

Никакие реставрационные работы так и не начались.

Власти назвали официальную причину, по которой до сих пор не открывают Красный костел в Минске. Озвучил ее уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.

- Разработана проектная документация по ремонту костела. Как обычно, документация проходит экспертизу, по результатам экспертизы были даны замечания. Поэтому происходит доработка документации, чтобы сделать капитальный ремонт этого храма, — цитирует слова Румака сайт katolik.life.

Это означает, что в ближайшее время никакие работы в костеле вестись не будут. Кстати, о «недоработанной документации» Румак говорил и восемь месяцев назад — в июне 2024-го. Почему за столько месяцев документацию не доработали — не сообщается.

Красный костел был закрыт властями осенью 2022 года. Было заявлено, что зданию нужен ремонт. Начало работ было назначено на первый квартал 2024 года, но никакие работы так и не начались до сих пор.

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